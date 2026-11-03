Атлетико – Бавария: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Клубы встретятся в Мадриде на стадионе Metropolitano Stadium, сообщает 24 Канал. В Украине этот матч Лиги чемпионов можно посмотреть онлайн на медиасервисе MEGOGO.

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Матч Атлетико – Бавария начнется в 22:00

Поединок будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Матч Атлетико – Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени, однако прямая трансляция на MEGOGO стартует раньше. Так, предматчевая студия начнется в 21:45.

Статистика! Атлетико и Бавария регулярно встречаются на самых поздних стадиях еврокубков. На счету мюнхенцев 4 победы, тогда как мадридцы выиграли 2 матча. Еще 2 противостояния между клубами закончились вничью.

Результаты Атлетико и Баварии в этом сезоне

Атлетико подходит к матчу, занимая 16-е место в турнирной таблице общего этапа, имея в своем активе 4 очка. На внутренней арене в последнем туре испанской Ла Лиги подопечные Диего Симеоне одержали важную победу, обыграв Депортиво Ла-Корунья со счетом 1:0.

Бавария в настоящее время занимает 14-е место в таблице Лиги чемпионов, опережая будущего соперника всего на одно очко. В чемпионате Германии мюнхенцы вернули себе лидерство после того, как обыграли Фрайбург.

Однако команда столкнулась с серьезными кадровыми трудностями на тренерском мостике из-за болезни главного тренера Венсана Компани, который временно не может руководить командой.