Протистояння іспанського та англійського клубів обіцяє стати серйозною перевіркою для обох команд. Результати останніх зустрічей і статистика очних матчів додають інтриги перед поєдинком у Мадриді, повідомляє 24 Канал.

Атлетіко набрав хід перед матчем із МЮ

Мадридський Атлетіко підходить до єврокубкового протистояння на тлі чотирьох перемог поспіль. Команда здолала Реал у принциповому дербі з рахунком 2:1, а в останньому матчі обіграла Алавес на виїзді з таким самим результатом.

У попередніх поєдинках підопічні Дієго Сімеоне також продемонстрували високу результативність: розгромили Осасуну з рахунком 4:0 та Реал Сосьєдад – 3:0. Загалом за чотири переможні матчі мадридці забили 11 голів.

Перед цим Атлетіко поступився Ліверпулю в Лізі чемпіонів (1:2) та Атлетику з Більбао в чемпіонаті Іспанії (0:3). Однак ці невдачі залишилися позаду, а вдала серія дозволила команді відновити впевненість перед зустріччю з англійцями.

Манчестер Юнайтед втрачає очки, але має успіх у ЛЧ

Манчестер Юнайтед переживає значно менш переконливий період. У шести останніх матчах англійський клуб здобув лише одну перемогу, тричі зіграв унічию та двічі програв.

Останні результати лише посилюють питання до стабільності команди: манкуніанці зіграли 1:1 із Тоттенгемом і Фулгемом, а також розписали нічию 2:2 з Евертоном. Крім того, Юнайтед поступився Манчестер Сіті (0:1) та вилетів із Кубка ліги після поразки від Брайтона (2:3).

Єдина перемога на цьому відрізку припала на Лігу чемпіонів – англійці розгромили Сабах із Баку з рахунком 4:0. Проте виїзд до Мадрида стане значно серйознішим випробуванням.

В історії очних протистоянь команди зустрічалися чотири рази. У Лізі чемпіонів 2022 року Атлетіко зіграв із МЮ внічию вдома (1:1), а в Манчестері переміг 1:0. Останній товариський матч, який відбувся 1 серпня 2026 року, завершився перемогою англійців – 2:1.