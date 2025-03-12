Онлайн-трансляція матчу Атлетіко – Реал в плей-оф Ліги чемпіонів

Мадридські Атлетіко та Реал зіграють другий матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 12 березня 2025 року. Трансляцію гри на "Ванда Метрополітано" можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 цього тижня проходять матчі-відповіді 1/8 фіналу. Центральною зустріччю середи, 12 березня, стане мадридське дербі між Атлетіко та Реалом, повідомляє 24 Канал.

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Атлетіко мріє про реванш

Тиждень тому команди видали ефектний матч на "Сантьяго Бернабеу", за підсумком якого фанати побачили три красиві голи. Перемога ж дісталась Реалу завдяки голу Браїма Діаса після перерви.

Втім другу зустріч Атлетіко гратиме на своєму стадіоні, тому має нагоду взяти реванш у принципового суперника. "Бланкос" традиційно є незручним опонентом для команди Сімеоне в єврокубках.

Атлетіко ще жодного разу не вдалось пройти Реал в Лізі чемпіонів. При цьому на внутрішній арені команди ведуть запеклу боротьбу за чемпіонство. "Матрацники" на один бал відстають від Барси та Реала, але у каталонців ще є гра в запасі.

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Де дивитися

Матч Атлетіко – Реал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 12 березня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Ванда Метрополітано".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Атлетіко – Реал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.