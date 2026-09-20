На стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді відбудеться столичне дербі між Атлетіко та Реалом. Зустріч розпочнеться 20 вересня о 17:15 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як мадридські команди грають цього сезону

Атлетіко посередньо розпочав поточний сезон, але при цьому вже встиг здобути чотири перемоги в 7-ми зустрічах. Зрештою в Лізі чемпіонів підопічні Сімеоне поступились Ліверпулю, хоч і вели в рахунку (1:2).

Натомість в чемпіонаті у "матрацників" була розгромна поразка від Атлетика (0:3) та нічия з Вільярреалом (2:2). Через це команда Сімеоне закріпилась на четвертому місці.

Відставання від лідера Барселони становить 5 балів. Що ж стосується Реала, то він випереджає сусідів по місту тільки на два очки. Тож в разі перемоги в дербі Атлетіко зможе обійти принципового суперника.

"Бланкос" чимало пошумів влітку на трансферному вікні. Клуб змінив тренера, повернувши на лаву Жозе Моурінью. Після цього Реал придбав чимало новачків, серед яких Конате, Думфріс, Кукурелья та Діоманде.

Історія зустрічей між Реалом та Атлетіко

Зрешто поки Реал йде дуже впевнено, маючи 6 перемог в семи іграх. Власне, єдиною осічкою стала мінімальна поразка Бетісу в четвертому турі. Натомість в Лізі чемпіонів у "бланкос" була перемога над Інтером (2:1).

Останнім часом мадридські дербі є доволі результативними. У 13-ти з останніх 14-ти очних зустрічей між Реалом та Атлетіко забивали обидві команди.

Минулого сезону Атлетіко розгромно виграв домашнє дербі в Ла Лізі (5:2), але потім програв два матчі Реалу. Спочатку була поразка у півфіналі Суперкубка (1:2), а потім – в рамках чемпіонату (2:3).