Прихильники тенісу дізнались імена нових переможців Australian Open-2025. У жіночому фіналі, який відбувся 25 січня, зійшлись американка Медісон Кіз та "нейтральна" тенісистка із Білорусі Аріна Сабалєнко.

Тенісистки видали напружений 2-годинний фінал, у якому у трьох сетах тріумфувала 7-ма ракетка світу із США – 1:2 (3:6, 6:2, 5:7). Першу ракетку світу Аріну Сабалєнко красиво нагнула на австралійському корті Медісон Кіз, повідомляє 24 Канал.

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Показала свою "вихованість"

Після поразки у фіналі Сабалєнко показувала усім свою "нещиру" посмішку на камери під час нагородження тенісисток. У підтрибунному приміщенні Аріна ж показала усе своє справжнє обличчя. Білоруська тенісистка разом із командою "помочилась" на срібну тарілку, яку вручають фіналістці Відкритого чемпіонату Австралії.

Деякі тенісисти мріють та бачать у снах, як отримують цей трофей, але Сабалєнко, як бачимо, дуже глибоко далеко на цей кубок фіналістки AO-2025.

Сабалєнко та її команда "помочились" на трофей AO: дивіться відео

Такий вчинок білоруски та її команди потрапив у відео Australian Open. Така поведінка Аріни сильно обурила прихильників тенісу. Глядачі тішились, що у фіналі перемогу здобула Кіз, а не ця невдячна "нейтральна" фанатка Алєксандра Лукашенка, який знову переміг на "виборах".

Нагадаємо, що це вже далеко не перша ганьба Сабалєнко у Мельбурні. Раніше Аріна під час матчу показала середній палець своїй команді, а після програного фіналу знищила свою чергову ракетку.