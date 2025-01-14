Перша ракетка Росії втратив голову під час матчу на Australian Open: відео істеричного припадку

У вівторок, 14 січня, відбулися поєдинки першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В одному з них зустрічалися "нейтральний" Данііл Мєдвєдєв і представник Таїланду Касідіт Самредж.

Росіянин був явним фаворитом проти 418-ї ракетки світу, який вперше зіграв в основній сітці "мейджора" у своїй кар'єрі. Мєдвєдєв виграв стартову партію, але після цього в нього розвалилася гра й він уже традиційно для себе почав нервувати, повідомляє 24 Канал.

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"Нейтральний" тенісист програв наступний сет і не зміг почати домінувати у третьому. Наприкінці партії він вчергове помилився й Касідіт Самредж отримав два сетболи.

Саме після цього епізоду росіянин втратив контроль над собою. Він влаштував справжню істерику на корті та почав бити сітку своєю ракеткою, через що вона зламалася.

Це викликало обурення вболівальників, які освистали "запорєбрикового" спортсмена. У паузі між сетами, який Данііл врешті-решт програв, працівникам стадіону довелося поправляти сітку та заново виставляти на потрібний рівень.

Дивіться відео з ганебною поведінкою Данііла Мєдвєдєва

Зазначимо, що в результаті росіянину все ж таки вдалося перевернути гру та здобути перемогу з рахунком 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. В наступному раунді він зіграє проти 19-річного представника США Лернера Тіна.