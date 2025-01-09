Шестеро українок зіграють на Australian Open-2025: коли початок та хто в суперниках

Наші дівчата традиційно великою кількістю заходять у перший мейджор року. На жаль, пропустити Australian Open вимушена Леся Цуренко.

Вже наступного тижня в Мельбурні стартує перший цього року турнір серії Grand Slam – Australian Open-2024. В основну сітку змагання потрапили 128 найкращих тенісистів світу, повідомляє 24 Канал.

До теми Снігур кваліфікувалась в основну сітку Australian Open 2025

Секстет готовий до старту

Українців особливо цікавить жіночий одиночний турнір, адже в ньому виступлять одразу шестеро наших співвітчизниць. Напередодні старту змагання відбулось жеребкування сітки.

Перша ракетка України Марта Костюк почне свій шлях із бою проти Нао Хібіно. Японка посідає 143 місце в рейтингу WTA та подолала трьох суперниць у кваліфікації до АО-2025.

Одеситка Еліна Світоліна отримала потенційно більш складну опонентку. Українка зіграє проти румунки Сорани Кирсті (WTA №72). Що стосується Даяни Ястремської, то її суперницею в першому раунді буде Маяр Шериф з Єгипту, 65-ий номер світового рейтингу.

Не дуже пощастило із жеребкуванням Ангеліні Калініній. Уродженка Нової Каховки має стартувати з матчу проти Онс Жабер. Зараз тенісистка з Тунісу замикає топ-40 рейтингу WTA, але довгий час йшла у його топ-п'ятірці.

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Вдруге в основній сітці АО виступить Юлія Стародубцева, її суперницею стане Лейла Фернандес із Канади (WTA №32). Також вдруге в основній сітці австралійського мейджора зіграє Дар'я Снігур.

Успішний АО-2024

Дівчина пройшла у кваліфікації трьох суперниць та стартуватиме в основній сітці з бою проти 11-ї ракетки світу Даніель Коллінз (США). Перші матчі Australian Open-2025 розпочнуться у понеділок, 12 січня.

Нагадаємо, що минулого року українки вдало виступили в Мельбурні. Тоді в основній сітці опинились семеро наших співвітчизниць. Еліна Світоліна дісталась 1/8 фіналу, Марта Костюк зупинилась у чвертьфіналі.

Найбільшою ж сенсацією став прорив Даяни Ястремською. Одеситка пройшла непросту кваліфікацію, після чого зуміла дійти аж до півфіналу в основній сітці.