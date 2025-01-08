У середу, 8 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу на турнірі WTA 250 в австралійському Гобарті. В одному з них українка Даяна Ястремська протистояла представниці Америки Енн Лі, пише 24 канал.

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Бурхливі емоції Ястремської

У другому сеті українка мала значну перевагу 5:2, однак пізніше подарувала суперниці два брейкпойнти і американка зуміла зробити рахунок рівним.

Даяна почала нервувати і під дією емоцій почали бити свою ракетку об корт. Після цього українка все ж вирвала перемогу у цьому сеті.



Ракетка Ястремської після ударів об корт / Фото Getty images

Довідка. У матчі проти Енн Лі українка здобула перемогу.

Відзначимо, що у чвертьфіналі суперницею Даяни Ястремської знову стане представниця Америки. Вона змагатиметься з МакКартні Кесслер. Матч відбудеться 9 січня о 4:00 за київським часом.