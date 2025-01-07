Педро Мартінес – Гаель Монфіс 1:2 (6:1, 6:7, 3:6)

Це була третя очна зустріч між суперниками. До неї вони підходили, маючи паритет в історії протистоянь, повідомляє 24 Канал.

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Початок матчу був повністю за іспанцем. Він узяв чотири стартові гейми та здобув упевнену підсумкову перемогу в сеті з рахунком 6:1.

Друга партія також проходила за сценарієм Мартінеса, який зробив брейк у шостому геймі та спокійно вів гру до її логічного завершення. Проте за рахунку 2:5 досвідчений француз зміг зібратися та повернути інтригу. Він зробив зворотний брейк, а доля сету вирішувалася на тай-брейку.

В ньому іспанець також зі старту відірвався від чоловіка Еліни Світоліної, повівши 4:1. Але Гаель і цього разу нівелював відставання, на характері вирвавши перемогу – 7:5.

У третьому сеті 38-річний француз уже не відпускав у відрив суперника, захистивши усі свої подачі. Вирішальним став шостий гейм, у якому Гаель з другої спроби оформив брейк, у підсумку – 6:3.

Дивіться відеоогляд матчу Мартінес – Монфіс

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Гаелю Монфісу протистоятиме німець Ян-Леннард Штруфф. Гра відбудеться 8 січня й орієнтовно розпочнеться о 3:30 за київським часом.