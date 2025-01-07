Педро Мартинес – Гаэль Монфис 1:2 (6:1, 6:7, 3:6)

Это была третья очная встреча между соперниками. К ней они подходили, имея паритет в истории противостояний, сообщает 24 Канал.

Читайте также Долгожданная победа: Ястремская одолела американку с украинскими корнями

Начало матча было полностью за испанцем. Он взял четыре стартовых гейма и одержал уверенную итоговую победу в сете со счетом 6:1.

Вторая партия также проходила по сценарию Мартинеса, который сделал брейк в шестом гейме и спокойно вел игру до ее логического завершения. Однако при счете 2:5 опытный француз смог собраться и вернуть интригу. Он сделал обратный брейк, а судьба сета решалась на тай-брейке.

В нем испанец также со старта оторвался от мужа Элины Свитолиной, поведя 4:1. Но Гаэль и на этот раз нивелировал отставание, на характере вырвав победу – 7:5.

В третьем сете 38-летний француз уже не отпускал в отрыв соперника, защитив все свои подачи. Решающим стал шестой гейм, в котором Гаэль со второй попытки оформил брейк, в итоге – 6:3.

Смотрите видеообзор матча Мартинес – Монфис

Отметим, что в 1/8 финала Гаэлю Монфису будет противостоять немец Ян-Леннард Штруфф. Игра состоится 8 января и ориентировочно начнется в 3:30 по киевскому времени.