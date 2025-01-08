Даяна Ястремська (Україна) – Енн Лі (США) 1:6, 7:5, 6:2

У середу, 8 січня, відбулися матчі 1/8 фіналу на турнірі WTA 250 в австралійському Гобарті. В одному з них українка Даяна Ястремська протистояла представниці Америки Енн Лі, пише 24 канал.

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Нервовий матч для Даяни

Перший сет українка повністю провалила. Вона програла три гейми поспіль на своїй подачі і у підсумку програла з рахунком 1:6.

У другому сеті Ястремська мала значну перевагу 5:2, однак згодом подарувала суперниці два брейкпойнти і американка зуміла зробити рахунок рівним. Це додала Даяні трошки нервів і на емоціях вона розбила свою ракетку об корт. Після цього українка все ж вирвала перемогу у цьому сеті.

Третій сет розпочався з переваги Лі, проте Ястремська пізніше взяла 6 геймів поспіль і здобула перемогу у матчі.

Даяна Ястремська – Енн Лі: відеоогляд матчу

Відзначимо, що у третьому колі суперницею Даяни Ястремської знову стане представниця Америки. Вона змагатиметься з МакКартні Кесслер. Матч відбудеться 9 січня о 4:00 за київським часом.