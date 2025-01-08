Даяна Ястремская (Украина) – Энн Ли (США) 1:6, 7:5, 6:2

В среду, 8 января, состоялись матчи 1/8 финала на турнире WTA 250 в австралийском Гобарте. В одном из них украинка Даяна Ястремская противостояла представительнице Америки Энн Ли, пишет 24 канал.

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Нервный матч для Даяны

Первый сет украинка полностью провалила. Она проиграла три гейма подряд на своей подаче и в итоге проиграла со счетом 1:6.

Во втором сете Ястремская имела значительное преимущество 5:2, однако впоследствии подарила сопернице два брейкпойнта и американка сумела сделать счет равным. После этого украинка все же вырвала победу в этом сете.

Третий сет начался с преимущества Ли, однако Ястремская позже взяла 6 геймов подряд и одержала победу в матче.

Даяна Ястремская – Энн Ли: видеообзор матча

Отметим, что в третьем круге соперницей Даяны Ястремской снова станет представительница Америки. Она будет соревноваться с МакКартни Кесслер. Матч состоится 9 января в 4:00 по киевскому времени.