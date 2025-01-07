Ангелина Калинина (WTA 48) должна была выступить на турнире в Гобарте. Однако украинская теннисистка в последний момент приняла решение сняться с соревнований.

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Что случилось с Калининой

Во вторник, 7 января, Ангелина должна была сыграть в 1/16 финала против Лючии Бронцетти. Однако 27-летняя теннисистка не вышла на матч с итальянкой, сообщает 24 канал со ссылкой на Tennisinform.

Стало известно, почему Ангелина Калинина решила не выступать на турнире в австралийском Гобарте. Перед матчем украинская теннисистка почувствовала определенные проблемы с желудком.

Напомним, что на следующей неделе начнется первый мэйджор сезона – Australian Open 2025. Украину на турнире будут представлять Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.