"Дух України": щира реакція Світоліної на перемогу над росіянкою на Australian Open-2025

У понеділок, 20 січня, відбулися поєдинки 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Еліна Світоліна в одному з них грала з "нейтральною" Вєронікою Кудєрмєтовою.

Українка після непростого старту зробила камбек, здобувши перемогу з рахунком 6:4, 6:1. Це дозволило їй втретє в кар'єрі пробитися у чвертьфінал австралійського "мейджора".

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Що сказала Світоліна після матчу

Одразу на корті Еліна відзначила "войовничий дух" у флешінтерв'ю, який допоміг їй переломити хід зустрічі, повідомляє 24 канал.

Я просто намагалася боротися, знаєте, проявити цей бойовий дух. Це єдине, що можна зробити, коли щось іде не так. Просто зібратися, опустити голову та працювати далі. І моя команда дуже допомогла мені залишитися в колії. Я дуже рада, що змогла повернутися в матч, а потім виграти у двох сетах,

– сказала Світоліна.

Також вона залишила послання на камері, в якому написала "Дух України", нагадавши, що наша нація ніколи не здається:

"Цей бойовий дух, який я демонструю, повністю відображає український характер. Я намагаюся показати його світу та представити свою країну. Мені здається, що іноді люди забувають, що війна все ще триває, що ми все ще потребуємо допомоги. Для мене дуже важливо показати стійкість, показати, що я готова боротися, незважаючи ні на що, і представляти цей дух.

Я вже багато разів грала проти російських тенісисток з початку війни. Для мене в цьому немає нічого нового. Сьогодні я була дуже мотивована перемогти, щоб люди в Україні прокинулися з хорошими новинами. Я дуже рада, що змогла це зробити".



Меседж від Світоліної на камері після перемоги / Скриншот із трансляції

А вже під час пресконференції уродженка Одеси окремо звернула увагу на свою переможну серію в іграх проти російських тенісисток після початку повномасштабного вторгнення. Еліна відзначила, що має "додаткову мотивацію", яка допомогла їй дев'ять разів поспіль тріумфувати проти спортсменок із країни-агресорки, повідомив журналіст Жозе Моргадо.

Не роблю нічого інакше, коли граю проти росіянок. Просто відчуваю, що мій дух – інший, вкладаю туди всю енергію. Якщо я не переможу, то майже помру на корті. Ті асоціації, які я маю з цією країною, дуже важкі та болючі для мого серця. Тому, звісно, що я маю додаткову мотивацію,

– сказала Світоліна.

Як грала Еліна Світоліна проти росіянок після 24.02.2022

Монтеррей, березень 2022: Анастасія Потапова – 6:2, 6:1

Страсбург, травень 2023: Варвара Грачова – 6:3, 6:4

Страсбург, травень 2023: Анна Блінкова – 6:2, 6:3

Ролан Гаррос, червень 2023: Анна Блінкова – 2:6, 6:2, 7:5

Ролан Гаррос, червень 2023: Дар'я Касаткіна – 6:4, 7:6

Вашингтон, серпень, 2023: Дар'я Касаткіна – 6:2, 6:2

US Open, серпень 2023: Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Рим, травень 2024: Анна Калінская – 6:3, 6:3

Australian Open, січень 2025: Вєроніка Кудєрмєтова – 6:4, 6:1

Зазначимо, що за перший вихід у півфінал австралійського "мейджора" Еліна Світоліна боротиметься з американкою Медісон Кіз. Вона в 1/8 фіналу здолала Єлену Рибакіну.