Костюк залишила AO-2025, зазнавши прикрої поразки у чвертьфіналі парного розряду

У вівторок, 21 січня, відбулися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. В одному з них у жіночому парному розряді Марта Костюк з румункою Єленою-Габріелою Русе протистояли третім сіяним Се Шувей та Єлені Остапенко.

Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе – Се Шувей / Єлена Остапенко 1:2 (2:6, 7:5, 5:7)

Це було перше очне протистояння між цими дуетами. Воно тривало 2 години 22 хвилини та закінчилося драматичною перемогою тайвансько-латвійської пари, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Дух України": щира реакція Світоліної на перемогу над росіянкою на Australian Open-2025

У першому сеті майже не було інтриги, адже Шувей та Остапенко зі старту забезпечили собі комфортний гандикап. Вони виграли три стартові гейми та здобули впевнену перемогу з рахунком 6:2.

Друга партія подарувала глядачам справжню драму. Українсько-румунський дует взяв два стартові гейми, але одразу втратив перевагу. Після цього відбулася серія брейків і на фінішну пряму тенісистки виходили за рахунку 5:5. Кінцівка залишилася за Костюк і Русе, тож доля матчу вирішувалася у третьому сеті.

В ньому суперниці захистили свої подачі в шістьох перших геймах, а після цього українсько-румунська пара зробила брейк. На жаль, вони не змогли розвинути успіх й одразу втратили перевагу. Вирішальним став дванадцятий гейм, у якому тайвансько-латвійська пара з першого матчболу закрила гру.

До слова. Костюк стала четвертою українкою, яка закінчила свій виступ в парі на Australian Open-2025. До неї змагання в 1/8 фіналу припинили Людмила та Надія Кіченок, а раундом раніше – Ангеліна Калініна.

Зазначимо, що єдиною представницею України на австралійському "мейджорі" залишається Еліна Світоліна. Одеситці в одиночному розряді у чвертьфіналі протистоятиме Медісон Кіз. Їх гра відбудеться 22 січня о 2:30 за київським часом.