Третій тріумф: Cіннер переміг німця російського походження у фіналі Australian Open-2025

У неділю, 26 січня, завершився перший Australian Open-2025 серед чоловіків. У заключному протистоянні в Мельбурні між собою зустрілись Яннік Сіннер та Алєксандр Звєрєва.

Яннік Сіннер – Алєксандр Звєрєв 6:3, 7:6 (4), 6:3

Перша ракетка світу Яннік Сіннер здолав Алєксандра Звєрєва. Італійський спортсмен здобув третю перемогу в очних зустрічах з німецьким тенісистом, який має російське коріння, повідомляє 24 канал.

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Як Сіннер переміг Звєрєва

Протистояння між тенісистами тривало 2 години та 45 хвилин. Перший сет відзначився рівною боротьбою з невеликою перевагою Янніка Сіннера.

Обидва спортсмени не допустили жодної подвійної помилки. Проте Звєрєв виконав на один ейс більше, ніж його італійський опонент – три проти чотирьох, але все ж таки перший сет забрав Сіннер, завдяки реалізованому брейк-пойнту.

У другому сеті німець з російським корінням мав нагоду зрівняти рахунок, але йому не вдалось розвинути перевагу після кожного гейму. У тай-брейку сильнішим виявився італійський тенісист.

Третій сет повністю пройшов під контролем Янніка Сіннера. Італієць зміг виконати три ейси та використав один брейк-пойнт, а також не припустився жодної подвійної помилки та здобув перемогу на престижному турнірі.

Яннік Сіннер втретє тріумфував на змаганнях серії Grand Slam. До цього італійський тенісист перемагав на відкритих турнірах у Сполучених Штатах Америки та Австралії у 2024 році.

Відеоогляд матчу Сіннер – Звєрєв: