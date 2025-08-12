46 років тому у футболі відбулась одна з найбільш жахливих трагедій в історії. 11 серпня 1979 року в небі над Україною розбився літак, в якому перебували гравці клубу Пахтакор, повідомляє 24 Канал.

Як розбився Пахтакор?

Авіакатастрофа сталась над містом Кам'янське на Дніпропетровщині. У небі зіткнулись два лайнери. Перший летів з Челябінська до Кишинева, а другий – з Ташкента в Мінськ.

В результаті інциденту загинули всі 178 осіб, які перебували в обох літаках. З них було аж 36 дітей, а також 17 членів узбецького клубу Пахтакор з Ташкента.

Катастрофа стала однією з найбільш масштабних в історії футболу. Офіційною причиною трагедії називається помилка диспетчерів. Літаки летіли назустріч один одному, через що рейсу Ташкент – Мінськ була дана команда набрати висоту.

Втім цю команду прийняв зовсім інший літак, тоді як ташкентський продовжив рух назустріч борту Челябінськ – Кишинів. Диспетчер же не звернув увагу на те, що його команду прийняв не той літак, тому вже за хвилину і відбулось зіткнення.

Тоді гравці Пахтакора летіли у Білорусь на гру чемпіонату СРСР проти мінського Динамо. Втім через катастрофу команда залишилась без всього свого основного складу. Жертвами аварії стали:

Сергій Покатілов , воротар (28 років)

, воротар (28 років) Микола Куликов , захисник (26 років)

, захисник (26 років) Алім Аширов , захисник (24 роки)

, захисник (24 роки) Равіль Агішев , захисник (30 років)

, захисник (30 років) Юрій Загуменнов , захисник (32 роки)

, захисник (32 роки) Михайло Ан , півзахисник (26 років)

, півзахисник (26 років) Костянтин Баканов , півзахисник (25 років)

, півзахисник (25 років) Олександр Корченов , півзахисник (30 років)

, півзахисник (30 років) Володимир Макаров , півзахисник (32 роки)

, півзахисник (32 роки) Віктор Чуркін , нападник (27 років)

, нападник (27 років) Сірожіддін Базаров , нападник (18 років)

, нападник (18 років) Шухрат Ішбутаєв , нападник (20 років)

, нападник (20 років) Володимир Сабіров , нападник (21 рік)

, нападник (21 рік) Володимир Федоров , нападник (23 роки)

, нападник (23 роки) Ідгай Тазетдінов , тренер (46 років)

, тренер (46 років) Володимир Чумак , лікар команди (46 років)

, лікар команди (46 років) Мансур Талібаджанов, адміністратор команди (35 років)



Пам'ятник жертвам авіакатастрофи на місці падіння літаків / фото з вікіпедії

Як вижив Базилевич?

На щастя, смерті у цьому інциденті уник легендарний український тренер Олег Базилевич. Він відомий по своїй роботі в Динамо, адже довгий час складав тренерський тандем із Валерієм Лобановським.

Разом із ним кияни пережили золоті часи у 70-ті, коли змогли виграти в тому числі і Кубок володарів Кубків. А пізніше у 1992-му Олег Петрович попрацював і на чолі збірної України.

У 1979 році Базилевича відправили у Ташкент рятувати славну команду. Киянину вдалось підняти Пахтакор з дна таблиці та навіть подарувати узбецьким фанам надію на медалі.

Із Пахтакором він мав летіти і на матч проти мінського Динамо. Базилевич залишив Ташкент на два дні раніше за основну команду, щоб заїхати в Сочі до своєї дружини та сина.

Вони там відпочивали у санаторії. Вже звідти Олег Петрович планував самотужки дістатися столиці Білорусі, але дзвінок з Ташкента 11 серпня зі звісткою про авіакатастрофу відправив його у психологічний нокаут. Вся його команда померла.

Команда загинула... Зв'язок урвався, а я пам'ятаю, що вхопився за стійку адміністратора, продовжуючи тримати в руці телефонну трубку, до кінця. Навіть не усвідомлював жаху, який стався. Страшніше звістки бути не могло. Реакція була вегетативною. Було відчуття, що мене облили крижаною водою. Не пам'ятаю, як добрався до номера. Дружина і син зізнавалися потім, що не впізнали мене, коли я переступив поріг нашого номера. Будь-яке слово, якими можна спробувати описати мої почуття, безсиле,

– згадував той день Базилевич.

Пахтакор після авіакатастрофи

До речі, пізніше Олег Петрович висловлював альтернативну версію причин аварії. Він припускав, що літак був уражений радянським ППО, адже через помилку диспетчера залетів на заборонену території над одним із оборонних об'єктів країни.

На щастя, Пахтакор продовжив своє існування після тої авіакатастрофи. 15 команд з СРСР відправили своїх гравців до Узбекистану, щоб вони грали за ташкентців та допомогли їм відновитися.

Серед них були і двоє гравців з України – Сергій Страшненко з Карпат та Володимир Нечаєв з Чорноморця. Команді на три роки гарантували невиліт з Вищої ліги, хоча навіть у тому ж сезоні-1979 Пахтакор зміг завершити дев'ятим.

До слова, також дивом уникли смерті й масажист Пахтакора Анатолій Дворніков та журналіст Олег Якубов. За день до вильоту перший відзначав свій день народження, внаслідок чого обидва запізнились на літак 11 серпня.