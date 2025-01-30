Американський фігурист виклав фото з борту літака, який потрапив в авіакатастрофу у США

У середу, 29 січня, поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся із військовим гвинтокрилом. Після чого літак American Airlines розламався на дві частини та впав у річку.

Повідомлялось, що серед пасажирів літака було декілька представників школи російського фігурного катання. Ближче до обіду Channel2 NOW сповістило нову інформацію. Виявилось, що цим літаком летіли вісім американських фігуристів, пише 24 Канал.

До теми На борту літака, який розбився у Вашингтоні, було 8 фігуристів із США

Фото із борту літака

У Федерації фігурного катання США повідомили, що на борту літака були громадяни їх країни – Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон.

Лейн напередодні авіакатастрофи викладав фото із борту літака.



Авіакатастрофа у США / Фото Лейна, який перебував на борту

Відзначимо, що Спенсер Лейн є підопічним росіян Євгенії Шишкової та Вадіма Наумова, які теж могли перебувати на борту літака.