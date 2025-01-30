У ковзанярському клубі припустили, скільки фігуристів могло загинути в авіакатастрофі

Продовжують з'являтись нові деталі жахливої авіакатастрофи у Вашингтоні. Ввечері 29 січня поблизу аеропорту Рональда Рейгана зіткнулись пасажирський літак American Airlines та військовий гелікоптер Black Hawk.

Внаслідок зіткнення пасажирський літак розламало на дві частини, які впали у воду. Пошуково-рятувальна робота триває. Повідомлялось, що із річки витягнули понад 30 тіл.

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До якої цифри може зрости кількість загиблих фігуристів

Директор ковзанярського клубу Бостона назвав перших загиблих серед представників фігурного катання, які перебували на борту. Серед них російська пара наставника Євгенія Шишкова та Вадім Наумов, які приєднались до клубу у 2017-му році, також серед загиблих шестеро фігуристів, зокрема молоді Спенсер Лейн і Джинна Хан. Разом із талановитими юними спортсменами загинули їх матері.

Гендиректор цього ж клубу Дуг Зегібе припустив, що на борту літака, який розбився, було 14 фігуристів. Усі вони, ймовірно, будуть у списках загиблих, повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

Це велика втрата для нашої ковзанярської спільноти,

– сказав Зегібе.

Раніше повідомлялось, що на борту літака могло бути 14 російських та 8 американських фігуристів. Але росіяни вранці ще спростували інформацію про чотирьох спортсменів.