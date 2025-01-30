Раніше повідомлялось, що на борту пасажирського літака мало перебувати 60 пасажирів та 4 члени екіпажу, а у військовому гвинтокрилі – 3 військових. Згодом стало відомо, що на борту літака могло перебувати до 14 російських фігуристів, їх батьки та тренери, повідомляє 24 Канал.

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Серед загиблих є фігуристи та тренери

Вже навіть з'явився ймовірний список фігуристів, які могли бути присутні на борту літака. Однак вже за певний час з'явились перші спростування від росіян.

Але серед загиблих таки були представники школи російського фігурного катання.

Згодом з'явилась інформація, що цим рейсом летіло 8 фігуристів із США.

Видання Channel2 NOW повідомило перелік фігуристів та їх тренерів, які перебували на цьому борту, який впав у воду – Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг, Едвард Чжоу, Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська.

Генеральний директор Бостонського клубу фігурного катання Дага Зегіба повідомив, що у авіакатастрофі могло загинути до 14 фігуристів.

Після чого директор Бостона повідомив перші імена загиблих. Серед російська пара тренерів Євгенія Шишкова та Вадім Наумов. Разом із ними загинуло ще шість фігуристів. Двох із них було ідентифіковано. Це молоді фігуристи Спенсер Лейн і Джинна Хан. Разом зі спортсменами на борту були їх матері.