Росіяни спростували смерть чотирьох фігуристів в авіакатастрофі у Вашингтоні

Фігуристи з Росії могли постраждати внаслідок зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні. Повідомлялось, що серед них могла бути відома спортсменка Аннабель Морозова.

У середу, 29 січня, у столиці США сталась авіакатастрофа. Літак American Airlines зіткнувся із військовим гелікоптером Black Hawk поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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Вже чотири спростування

Літак розламався на дві частини та впав у воду на глибину. У ЗМІ потрапила інформація, що на борту літака могли бути російські представники фігурного катання, пише 24 Канал із посиланням на російських пропагандистів.

Серед них могла бути і фігуристка Аннабель Морозова, адже росіяни оприлюднювали список можливих жертв серед фігуристів. Проте росЗМІ пишуть, що дівчина не находилась на борту літака. Також повідомляється, що в інциденті не було Аліси Єфімової та Михайла Митрофанова.

Загалом кількість фігуристів на цьому борту могла налічувати до 14 представників фігурного катання країни-терористки. Окрім них, на борту знаходились наставники та батьки спортсменів.

Пізніше російська тренерка Татьяна Тарасова розповіла, що на борту літака не було Ентоні Пономаренка. Фігурист перебуває вдома.