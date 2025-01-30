В среду, 29 января, в столице США произошла авиакатастрофа. Самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По теме Более 10 российских фигуристов могли быть на борту самолета, который разбился в США: вероятный список

Минус три возможные жертвы

Самолет разломился на две части и упал в воду на глубину. В СМИ попала информация, что на борту самолета могли быть российские представители фигурного катания, пишет 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

Среди них могла быть и фигуристка Аннабель Морозова, ведь россияне обнародовали список возможных жертв среди фигуристов. Однако росСМИ пишут, что девушка не находилась на борту самолета. Также сообщается, что в инциденте не было Алисы Ефимовой и Михаила Митрофанова.

В целом количество фигуристов на этом борту могло насчитывать до 14 представителей фигурного катания страны-террористки. Кроме них, на борту находились наставники и родители спортсменов.

Позже российская тренер Татьяна Тарасова рассказала, что на борту самолета не было Энтони Пономаренко. Фигурист находится дома.