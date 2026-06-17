Дебютант Мундіалів Йорданія дала бій Австрії: вирішальним став автогол

Попри відсутність досвіду Мундіалів та статус аутсайдера, збірна Йорданії нав'язала боротьбу австрійцям, які повернулися на рівень чемпіонату світу після перерви у 28 років. Команди потішили глядачів видовищними голами.

У загалом несподівано рівному матчі вирішальну роль зіграв клас футболістів під орудою Ральфа Рангніка. Азійській команді має бути прикро, що переможним став автогол, розповідає 24 Канал.

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Австрія – Йорданія 3:1

Голи: Шмід, 21, Аль-Араб (АГ), 76, Арнаутович (П), 90+12 – Ольван, 50

Саме у матчі з далеко не найбільш зірковою афішею стався один з найкрасивіших голів цього Мундіалю. Романо Шмід на 21-ій хвилині вдарив з-за меж штрафного майданчика настільки блискуче, що голкіпер йорданців навіть не стрибав.

Здавалося б, команда, яка вперше грає на такому рівні, має посипатися, але Йорданія загалом гідно витримала удар, а по перерві навіть внесла у поєдинок неабияку інтригу. Алі Ольван відзначився не менш видовищним м'ячем, ніж Шмід, класно пробивши точно під стійку.

Гол Арнаутовича було скасовано через гру рукою, а легка паніка в австрійців припинилася на 76-ій хвилині, коли після навісу до штрафного майданчика Язан Аль-Араб зрізав м'яч у власні ворота.

Гра затягнулася, арбітр додав аж 10 хвилин, і це дало змогу Австрії під завісу ще й поліпшити різницю забитих-пропущених. Арнаутович таки досяг своєї цілі, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу Австрія – Йорданія від MEGOGO – дивіться відео:

3:1 – непроста перемога Австрії, яка дозволяє підопічним Ральфа Рангніка впевненіше дивитися у турнірне майбутнє.

Які матчі далі заплановані у групі J?

На австрійців у другому турі чекає дуель з Аргентиною неперевершеного Мессі 22 червня, а заключна зустріч з Алжиром відбудеться 28 червня. Відповідно Йорданія спершу зіграє з африканською командою, а вже потім випробує сили проти чинних чемпіонів світу.