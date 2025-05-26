Наїзд на вболівальників в Ліверпулі: кількість постраждалих зросла, серед них – діти

У понеділок, 26 травня, автомобіль врізався в натовп вболівальників "Ліверпуля" під час параду, який був присвячений святкуванню чемпіонства команди в Прем'єр-лізі.

Внаслідок інциденту понад два десятки людей постраждали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Автомобіль в'їхав у натовп фанатів "Ліверпуля"

Відомо, що 27 людей госпіталізували. Вказується, що двоє з них зазнали серйозних поранень. Правоохоронці заявили, що не вважають інцидент пов'язаним з тероризмом.

Так, в поліції заявили, що заарештувала 53-річного британця з району Ліверпуля, якого вважають водієм автомобіля, що збив велику групу вболівальників, що святкували в місті на північному заході Англії.

Медики швидкої допомоги повідомили, що серед 27 осіб, яких доставили до лікарні, 4 були дітьми. Зокрема, одна дитина та ще один дорослий перебували у важкому стані.

У виданні вказують, що 4 людей, які опинилися під автомобілем, довелося звільнити пожежникам.

На відео в соціальних мережах видно, як автомобіль врізався у людей. Коли машина зупинилася, розлючені фанати накинулися на неї та почали розбивати вікна.

Ми вважаємо, що це поодинокий інцидент, і наразі ми не шукаємо нікого іншого у зв'язку з ним. Інцидент не розглядається як тероризм,

– сказала журналістам тимчасова заступниця начальника поліції Дженні Сімс.

Нагадаємо, що ДТП в Ліверпулі трапилася 26 травня, а водія який її влаштував заарештовано.