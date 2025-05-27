В результате инцидента более двух десятков человек пострадали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Автомобиль въехал в толпу фанатов "Ливерпуля"

Известно, что 27 человек госпитализировали. Указывается, что двое из них получили серьезные ранения. Правоохранители заявили, что не считают инцидент связанным с терроризмом.

Так, в полиции заявили, что арестовала 53-летнего британца из района Ливерпуля, которого считают водителем автомобиля, сбившего большую группу болельщиков, праздновавших в городе на северо-западе Англии.

Медики скорой помощи сообщили, что среди 27 человек, которых доставили в больницу, 4 были детьми. В частности, один ребенок и еще один взрослый находились в тяжелом состоянии.

В издании указывают, что 4 людей, которые оказались под автомобилем, пришлось освободить пожарным.

На видео в социальных сетях видно, как автомобиль врезался в людей. Когда машина остановилась, разъяренные фанаты набросились на нее и начали разбивать окна.

Мы считаем, что это единичный инцидент, и пока мы не ищем никого другого в связи с ним. Инцидент не рассматривается как терроризм,

– сказала журналистам временная заместитель начальника полиции Дженни Симс.

Напомним, что ДТП в Ливерпуле случилось 26 мая, а водитель который его устроил арестован.