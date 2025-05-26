Чемпионат Англии 2024-2025 подошел к концу. Чемпионство досрочно за четыре тура до финиша добыл Ливерпуль, который на 10 баллов опередил лондонский Арсенал.

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Обошлось без жертв

Команда Арне Слота отпраздновала триумф в последнем матче АПЛ против Кристал Пэлас 25 мая. К сожалению, на следующий день после игры во время чемпионского парада в Ливерпуле произошел неприятный инцидент.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN, автомобиль въехал в толпу фанатов на одной из улиц города. Полиции удалось арестовать водителя, ведь его машина застряла среди людей.

Видео ДТП в Ливерпуле:

Нескольких пострадавших на носилках забрали в госпиталь. Напомним, что для Ливерпуля это 20-е чемпионство в истории. Мерсисайдцы по этому показателю стали соавтором рекорда, догнав Манчестер Юнайтед.

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Кроме этого, в текущем сезоне мерсисайдцы дошли до финала Кубка лиги, где уступили Ньюкаслу. А в Лиге чемпионов Ливерпуль выиграл основную стадию турнира, однако в 1/8 финала вылетел от ПСЖ.