У США сталася масштабна автотроща під час перегонів

У Талладезі (США) проходять перегони NASCAR Cup Series. На 115-му колі там сталася масштабна аварія за участю 27 автомобілів.

Інцидент стався після дотику між Россом Честейном і Буббою Воллесом, який на той момент очолював пелотон, повідомляє Motorsport. Унаслідок контакту машину Воллеса розвернуло, що спричинило масштабну ланцюгову аварію.

Дивіться також Магучіх здивувала вибором улюбленої команди Формули-1

Що сталося під час перегонів NASCAR?

До зіткнення були втягнуті боліди провідних команд чемпіонату. Воллес тримав першу позицію із середньої смуги, тоді як Честейн рухався позаду та намагався прорватися вперед разом із Раяном Блейні та Джої Логано, які їх переслідували.

Після аварії над трасою здійнялася щільна хмара диму, через що перегони тимчасово призупинили для очищення покриття та перевірки стану машин. Усіх учасників інциденту оглянули медики автодрому, серйозних травм ніхто не отримав.

Після ліквідації наслідків та інспекції траси гонку відновили. Перемогу здобув Карсон Хосевар, випередивши на фініші Криса Бушера та Алекса Боумана. Для Хосевара цей успіх став дебютним у серії NASCAR Cup.

Найбільших ушкоджень зазнали автомобілі, які втратили кілька кіл або вибули з боротьби. У лідируючому колі залишилися лише 20 машин, причому деякі з них мали незначні пошкодження. Гіббс також намагався продовжити виступ, але після рестарту в нього лопнула шина, і він невдовзі врізався в стіну.

Чи траплялися раніше аварії на NASCAR?

За інформацією CBS Sports, 6 жовтня 2024 року на трасі під час гонки YellaWood 500 сталася масштабна аварія. У яку потрапили 28 автомобілів. Інцидент трапився за п'ять кіл до фінішу: Бред Кезеловські штовхнув машину Остіна Сіндріка, що спричинило ланцюгову реакцію зіткнень.

До цього найбільшим завалом у NASCAR (від 1972 року) вважалася аварія на тій самій трасі у 2002 році, коли зіткнувся 31 автомобіль.

Загалом у серії NASCAR Cup зафіксовано 28 випадків загибелі пілотів. Найрезонанснішою трагедією стала смерть легендарного Дейла Ернхардта-старшого, який загинув на останньому колі перегонів "Дейтона-500" у 2001 році, пише Country Rebel.

Після запровадження у 2001 році обов'язкового використання системи захисту голови та шиї в Cup Series під час перегонів не було зафіксовано жодного смертельного випадку серед пілотів.