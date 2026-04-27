Инцидент произошел после соприкосновения между Россом Честейном и Буббой Уоллесом, который на тот момент возглавлял пелотон, сообщает Motorsport. В результате контакта машину Уоллеса развернуло, что повлекло масштабную цепную аварию.

Смотрите также Магучих удивила выбором любимой команды Формулы-1

Что произошло во время гонки NASCAR?

В столкновение были втянуты болиды ведущих команд чемпионата. Уоллес держал первую позицию со средней полосы, тогда как Честейн двигался позади и пытался прорваться вперед вместе с Райаном Блейни и Джои Логано, которые их преследовали.

После аварии над трассой поднялось плотное облако дыма, из-за чего гонку временно приостановили для очистки покрытия и проверки состояния машин. Всех участников инцидента осмотрели медики автодрома, серьезных травм никто не получил.

После ликвидации последствий и инспекции трассы гонку возобновили. Победу одержал Карсон Хосевар, опередив на финише Криса Бушера и Алекса Боумана. Для Хосевара этот успех стал дебютным в серии NASCAR Cup.

Наибольшие повреждения получили автомобили, которые потеряли несколько кругов или выбыли из борьбы. В лидирующем круге остались только 20 машин, причем некоторые из них имели незначительные повреждения. Гиббс также пытался продолжить выступление, но после рестарта у него лопнула шина, и он вскоре врезался в стену.

Случались ли раньше аварии на NASCAR?

По информации CBS Sports, 6 октября 2024 года на трассе во время гонки YellaWood 500 произошла масштабная авария. В которую попали 28 автомобилей. Инцидент произошел за пять кругов до финиша: Брэд Кезеловски толкнул машину Остина Синдрика, что вызвало цепную реакцию столкновений.

До этого самым большим завалом в NASCAR (с 1972 года) считалась авария на той же трассе в 2002 году, когда столкнулся 31 автомобиль.

Всего в серии NASCAR Cup зафиксировано 28 случаев гибели пилотов. Самой резонансной трагедией стала смерть легендарного Дейла Эрнхардта-старшего, который погиб на последнем круге гонки "Дейтона-500" в 2001 году, пишет Country Rebel.

После введения в 2001 году обязательного использования системы защиты головы и шеи в Cup Series во время гонок не было зафиксировано ни одного смертельного случая среди пилотов.