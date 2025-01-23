АЗ Алкмаар – Рома 1:0

Голи: Перротт, 80

Сьогодні, 23 січня, Рома на виїзді зіграла проти АЗ Алкмаар у сьомому туру Ліги Європи сезону-2024/2025. Матч завершився перемогою клубу із Нідерландів, повідомляє 24 канал.

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АЗ домінував над Ромою

Рома підходила до матчу з АЗ у ролі фаворита. Тому "вовки" активно розпочали гру, контролюючи м'яч, та намагались швидко відкрити рахунок.

Проте нідерландський колектив надійно зіграв в обороні. Згодом "сировари" почали більше контролювати м'яч та створювати небезпечні моменти.

Рома вирішила підлаштуватись під гру господарів поля та намагалась проводити контратаки. Однак, попри створені моменти команди не змогли за 45 хвилин змінити рахунок на табло.

Рома пропустила під кінець тайму

Клаудіо Раньєрі по перерві вирішив зробити зміни у складі команди. 21-річний Матіас Суле змінив українського форварда Артема Довбика.

У другому таймі "вовки" вирішили знову забрати м'яч під контроль, аби забити бодай один гол та здобути важливі три очки. Гравці АЗ продовжували відбиватись від навал гостей на свої володіння.

На 80-й хвилині другого тайму АЗ Алкмар зміг відкрити рахунок у грі. Забитим м'ячем відзначився найкращий бомбардир команди у сезоні Трой Перротт.

Римляни кинули всі сили, щоб вирвати бодай нічию, але нідерландці вдало відоборонялись. У підсумку "вовки" програли АЗ та втратили три важливі очки у Лізі Європи.