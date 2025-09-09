У вівторок, 9 вересня, відбудуться чергові матчі відбору до чемпіонату світу-2026 з футболу. В одному з них збірна Азербайджану вдома прийматиме Україну.

Обидві команди розпочали кваліфікаційний етап з поразок, тож спробують взяти перші очки в очному протистоянні. Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній форвард "синьо-жовтих" Андрій Воробей, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Який прогноз зробив Воробей на матч Азербайджан – Україна?

Він заявив, що головною задачею для підопічних Сергія Реброва є здобуття трьох очок, навіть без якісної гри. Фахівець розповів, як мають діяти "синьо-жовті" з самого початку поєдинку:

"Потрібно з перших хвилин брати гру під свій контроль. Але це не означає контролювати м'яч на своїй половині поля, а діяти агресивно на чужій. Зараз всі навчилися грати у футбол, тому потрібно пресингувати. А якщо хтось скаже, що не вистачить сил, цього не повинно бути. Команда підготовлена добре. Якщо ж вибрати вичікувальну тактику, то нічого хорошого не вийде.

На боці суперника будуть трибуни, до того ж і до погодних умов у Баку більше пристосовані господарі. Тим більше, що азербайджанці захочуть реабілітуватися за принизливу поразку від Ісландії. Це потрібно перебороти та довести, що Україна сильніша за свого опонента".

Також екснападник Шахтаря зробив свій прогноз на наступний матч "синьо-жовтих". Він вважає, що це буде конкурентна гра, в якій збірна України все ж таки переможе з різницею в один м'яч.

Якщо тренерський штаб зробить правильні корективи складу та футболісти не підведуть, то ми повинні перемогти. Рахунок? 1:2 або 2:3. Без нервів ніяк. Збірна привчила нас до того, що вболівальники постійно нервують. У нас не виходить так, щоб на початку зіграти впевнено, а потім насолоджуватися футболом,

– сказав Воробей.

До слова. Збірні України й Азербайджану до цього двічі перетиналися на футбольному полі. У тих поєдинках "синьо-жовті" не пропускали голів – нічия 0:0 на виїзді та домашня перемога 6:0.

Нагадаємо, що в першому турі підопічні Реброва поступилися Франції з рахунком 0:2. Азербайджанці ж у паралельному матчі розгромно програли Ісландії 0:5.

Що сталося в таборах збірних між першим і другим туром?