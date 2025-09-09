Збірна України свій другий поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграє у вівторок, 9 вересня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Азербайджану.

Їх очне протистояння відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Азербайджан – Україна?

В Україні пряма трансляція поєдинку між Азербайджаном та Україною буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".

Також матч Азербайджан – Україна буде доступний безплатно. Його покажуть на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. До початку протистояння о 18:00 також розпочнеться традиційна аналітична студія.

Її ведучим буде журналіст Сергій Лук'яненко. Разом з ним другий матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексгравці збірної України Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.

Довідка. Кваліфікацію на ЧС-2026 Україна й Азербайджан розпочали з поразок. Вони поступилися Франції (0:2) та Ісландії (0:5) відповідно.

Нагадаємо, що напередодні УАФ оголосила заявку збірної України на гру з азербайджанцями. В неї потрапили 23 футболісти.

Історія протистоянь збірних Азербайджану й України