Азербайджан – Україна: хто покаже матч у кваліфікації на ЧС-2026
- Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня о 19:00 на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку, пряма трансляція буде доступна на Megogo.
- Команди раніше зустрічалися двічі у 2006 році: перший матч завершився нічиєю 0:0, другий – перемогою України 6:0.
Збірна України свій другий поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграє у вівторок, 9 вересня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Азербайджану.
Їх очне протистояння відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч Азербайджан – Україна?
В Україні пряма трансляція поєдинку між Азербайджаном та Україною буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".
Також матч Азербайджан – Україна буде доступний безплатно. Його покажуть на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.
Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін. До початку протистояння о 18:00 також розпочнеться традиційна аналітична студія.
Її ведучим буде журналіст Сергій Лук'яненко. Разом з ним другий матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексгравці збірної України Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.
Довідка. Кваліфікацію на ЧС-2026 Україна й Азербайджан розпочали з поразок. Вони поступилися Франції (0:2) та Ісландії (0:5) відповідно.
Нагадаємо, що напередодні УАФ оголосила заявку збірної України на гру з азербайджанцями. В неї потрапили 23 футболісти.
Історія протистоянь збірних Азербайджану й України
- Команди лише втретє зустрінуться між собою, обидва рази вони грали у 2006 році й ті матчі мали статус товариських.
- 28 лютого Азербайджан вдома приймав "синьо-жовтих" і та гра завершилася без забитих голів.
- Вдруге вони перетнулися на полі 15 серпня. Тоді підопічні Олега Блохіна після успішного виступу на ЧС-2006 здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0.