У вівторок, 9 вересня, збірна України з футболу проведе поєдинок другого туру у кваліфікаційному відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" буде Азербайджан.

Протистояння відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, інформує 24 Канал.

Читайте також Депай переписав історію нідерландського футболу, встановивши легендарний рекорд

Хто транслюватиме матч Азербайджан – Україна?

В Україні пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін. О 18:00 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Сергій Лук'яненко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.

Зазначимо, що перед грою Азербайджан – Україна господарі звільнили головного тренера Фернанду Сантуша. Проти "синьо-жовтих" команду очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.

До слова. Це буде лише третє очне протистояння між збірними Азербайджану й України. Обидва рази вони зустрічалися у 2006 році й тоді на виїзді "синьо-жовті" зіграли внічию 0:0, а вдома перемогли з рахунком 6:0.

Нагадаємо, що відбірковий турнір майбутні суперники розпочали з поразок. Україна поступилася Франції з рахунком 0:2, а Азербайджан не зміг створити проблем Ісландії – 0:5.

Що відомо про відбірковий цикл України на ЧС-2026?