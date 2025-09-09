Стартовий склад збірної України на матч проти Азербайджану
- На матч проти Азербайджану тренер Сергій Ребров зробив три зміни у складі збірної України, включивши Олега Очеретька, Артема Бондаренка та Владислава Ваната.
- У стартовому матчі кваліфікації на ЧС-2026 Україна програла Франції з рахунком 2:0 і займає третє місце у групі D.
Національна збірна України у другому поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2026 зіграє проти Азербайджану. Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі із Сергієм Ребровим визначився зі стартовою одинадцяткою.
Матч Азербайджан – Україна відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Арбітр сповістить про початок матчу о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.
До теми Онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026
Який склад України на матч з Азербайджаном?
Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив про стартовий склад на поєдинок проти Азербайджану. У порівнянні з першим матчем проти французів відбулося три зміни. У півзахисті Єгора Ярмолюка, Олексія Гуцуляка замінили Олег Очеретько і Артем Бондаренко. На вістрі атаки замість Артема Довбика гратиме Владислав Ванат.
- Воротар: Анатолій Трубін.
- Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко.
- Півзахисники: Олег Очеретько, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко.
- Нападник: Владислав Ванат.
Стартовий склад збірної України: дивіться відео
Як Україна розпочала відбір на ЧС-2026?
- У стартовому матчі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України зустрілася з Францією.
- Поєдинок у Вроцлаві завершився перемогою віцечемпіонів світу з рахунком 2:0. Голи за команду Дідьє Дешама забивали Олісе та Мбаппе.
- Після першого матчу "синьо-жовті" займають передостаннє третє місце у групі D з нулем у графі набраних очок.
- Напряму на ЧС-2026 виходять переможці відбіркових груп, а другі місця розіграють путівки на Мундіаль у плей-оф.