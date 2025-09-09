Матч Азербайджан – Україна відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Арбітр сповістить про початок матчу о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Який склад України на матч з Азербайджаном?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив про стартовий склад на поєдинок проти Азербайджану. У порівнянні з першим матчем проти французів відбулося три зміни. У півзахисті Єгора Ярмолюка, Олексія Гуцуляка замінили Олег Очеретько і Артем Бондаренко. На вістрі атаки замість Артема Довбика гратиме Владислав Ванат.

Воротар: Анатолій Трубін.

Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко.

Півзахисники: Олег Очеретько, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко.

Нападник: Владислав Ванат.

Як Україна розпочала відбір на ЧС-2026?