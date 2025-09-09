Матч Азербайджан – Україна відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Арбітр сповістить про початок матчу о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026

Який склад України на матч з Азербайджаном?

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив про стартовий склад на поєдинок проти Азербайджану. У порівнянні з першим матчем проти французів відбулося три зміни. У півзахисті Єгора Ярмолюка, Олексія Гуцуляка замінили Олег Очеретько і Артем Бондаренко. На вістрі атаки замість Артема Довбика гратиме Владислав Ванат.

  • Воротар: Анатолій Трубін.
  • Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр Зінченко.
  • Півзахисники: Олег Очеретько, Іван Калюжний, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко.
  • Нападник: Владислав Ванат.

Стартовий склад збірної України: дивіться відео

Як Україна розпочала відбір на ЧС-2026?

  • У стартовому матчі кваліфікації на ЧС-2026 збірна України зустрілася з Францією.
  • Поєдинок у Вроцлаві завершився перемогою віцечемпіонів світу з рахунком 2:0. Голи за команду Дідьє Дешама забивали Олісе та Мбаппе.
  • Після першого матчу "синьо-жовті" займають передостаннє третє місце у групі D з нулем у графі набраних очок.
  • Напряму на ЧС-2026 виходять переможці відбіркових груп, а другі місця розіграють путівки на Мундіаль у плей-оф.