Матч Азербайджан – Украина состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Арбитр сообщит о начале матча в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
Какой состав Украины на матч с Азербайджаном?
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил о стартовом составе на поединок против Азербайджана. По сравнению с первым матчем против французов произошло три изменения. В полузащите Егора Ярмолюка, Алексея Гуцуляка заменили Олег Очеретько и Артем Бондаренко. На острие атаки вместо Артема Довбика будет играть Владислав Ванат.
- Вратарь: Анатолий Трубин.
- Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко.
- Полузащитники: Олег Очеретько, Иван Калюжный, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко.
- Нападающий: Владислав Ванат.
Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео
Как Украина начала отбор на ЧМ-2026?
- В стартовом матче квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины встретилась с Францией.
- Поединок во Вроцлаве завершился победой вице-чемпионов мира со счетом 2:0. Голы за команду Дидье Дешама забивали Олисе и Мбаппе.
- После первого матча "сине-желтые" занимают предпоследнее третье место в группе D с нулем в графе набранных очков.
- Напрямую на ЧМ-2026 выходят победители отборочных групп, а вторые места разыграют путевки на Мундиаль в плей-офф.