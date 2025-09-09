Матч Азербайджан – Украина состоится в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Арбитр сообщит о начале матча в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

К теме Онлайн-трансляция матча Азербайджан – Украина в отборе на ЧМ-2026

Какой состав Украины на матч с Азербайджаном?

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил о стартовом составе на поединок против Азербайджана. По сравнению с первым матчем против французов произошло три изменения. В полузащите Егора Ярмолюка, Алексея Гуцуляка заменили Олег Очеретько и Артем Бондаренко. На острие атаки вместо Артема Довбика будет играть Владислав Ванат.

Вратарь: Анатолий Трубин.

Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко.

Полузащитники: Олег Очеретько, Иван Калюжный, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко.

Нападающий: Владислав Ванат.

Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео

Как Украина начала отбор на ЧМ-2026?