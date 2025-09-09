Національна збірна України зіграла другий матч відбору на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" була команда Азербайджану.

Поєдинок кваліфікацій ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбувся у вівторок, 9 вересня. Зустріч пройшла на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку, пише 24 Канал.

Як зіграла збірна України в матчі проти Азербайджану?

Збірна України активно розпочала матч проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" прогнозовано контролювали м'яч, намагаючись знайти момент для гола.

На перших хвилинах матчу підопічні Сергія Реброва заробили пенальті. Проте рефері після перегляду VAR змінив своє рішення та скасував 11-метровий, що заробив Владислав Ванат.

Збірна України продовжила контролювати м'яч та гру, тоді як Азербайджан вимушено захищався практично увесь час першого тайму. У результаті команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

У другій половині гри збірна Україна зуміла на самому початку забити швидкий гол. Георгій Судаков відзначився у воротах Азербайджану на 51-й хвилині протистояння та відкрив рахунок у матчі.

Гол Георгія Судакова: дивіться відео

На 61-й хвилині матчу Сергій Ребров змінив Івана Калюжного на Єгора Ярмолюка та Владислава Ваната на Артема Довбика. Україна продовжила контролювати м'яч, намагаючись забити другий гол.

На 70-й хвилині рефері отримав підказку від VAR щодо гри рукою від Олександра Зінченка. Після перегляду повтору головний арбітр матчу призначив пенальті, який реалізував Емін Махмудов.

Гол Еміна Махмудова: дивіться відео

Збірна України знову забрала м'яч під контроль та продовжила атакувати. Проте забити не вдалося матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Азербайджан – Україна 1:1

Голи: Махмудов, 72 (П) – Судаков, 51

