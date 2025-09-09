Україна не змогла обіграти Азербайджан у матчі відбору на ЧС-2026
- Матч Азербайджан – Україна завершився внічию 1:1 з голами Судакова на 51-й хвилині та Махмудова на 72-й хвилині з пенальті.
- Україна контролювала гру, але не змогла здобути перемогу.
Національна збірна України зіграла другий матч відбору на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" була команда Азербайджану.
Поєдинок кваліфікацій ЧС-2026 Азербайджан – Україна відбувся у вівторок, 9 вересня. Зустріч пройшла на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку, пише 24 Канал.
Як зіграла збірна України в матчі проти Азербайджану?
Збірна України активно розпочала матч проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу 2026 року. "Синьо-жовті" прогнозовано контролювали м'яч, намагаючись знайти момент для гола.
На перших хвилинах матчу підопічні Сергія Реброва заробили пенальті. Проте рефері після перегляду VAR змінив своє рішення та скасував 11-метровий, що заробив Владислав Ванат.
Збірна України продовжила контролювати м'яч та гру, тоді як Азербайджан вимушено захищався практично увесь час першого тайму. У результаті команди пішли на перерву за рахунку 0:0.
У другій половині гри збірна Україна зуміла на самому початку забити швидкий гол. Георгій Судаков відзначився у воротах Азербайджану на 51-й хвилині протистояння та відкрив рахунок у матчі.
Гол Георгія Судакова: дивіться відео
На 61-й хвилині матчу Сергій Ребров змінив Івана Калюжного на Єгора Ярмолюка та Владислава Ваната на Артема Довбика. Україна продовжила контролювати м'яч, намагаючись забити другий гол.
На 70-й хвилині рефері отримав підказку від VAR щодо гри рукою від Олександра Зінченка. Після перегляду повтору головний арбітр матчу призначив пенальті, який реалізував Емін Махмудов.
Гол Еміна Махмудова: дивіться відео
Збірна України знову забрала м'яч під контроль та продовжила атакувати. Проте забити не вдалося матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.
Азербайджан – Україна 1:1
Голи: Махмудов, 72 (П) – Судаков, 51
З ким далі зіграє Україна у відборі на ЧС-2026?
Наступні матчі у відборі на чемпіонат світу-2026 збірна України проведе у жовтні та листопаді 2025 року.
Підопічні Сергія Реброва зіграє проти Ісландії – 10 жовтня, а за три дні вдруге зустрінеться з Азербайджаном.
У листопаді на "синьо-жовтих" очікує протистояння із Францією – 13 листопада та 16 листопада проти Ісландії.