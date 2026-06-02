Європейський клуб потролив росіян: пообіцяли передати Україні гроші з трансферу футболіста

В Європі знову різко відреагували на футбольні зв'язки з Росією. Йдеться про можливий перехід гравця з чемпіонату Чехії до московського клубу та умови, які висунув власник команди.

Керівник Слована Ліберець Ондржей Каня заявив, що у разі трансферу футболіста до Спартака всі гроші підуть Україні. Це стало реакцією на інтерес російського клубу до захисника Азіза Кайондо, пише sport.cz.

Як з'явилась гучна заява?

Інтерес московського Спартака до 23-річного гравця збірної Уганди викликав несподівану реакцію з боку керівництва чеського клубу. Власник заявив, що не проти самого трансферу, однак увесь дохід від угоди принципово готовий передати Україні.

Підтверджую інформацію, що три тижні тому через одну міжнародну агенцію ми отримали інформацію про інтерес з Росії до одного з наших гравців. Це не вперше за останні два роки. Клуби з усієї Європи продають футболістів до Росії. Я б вітав такий трансфер, оскільки весь дохід від цього продажу передав би посольству України,

– заявив Каня.

Що означає цей крок?

Заява чеської сторони має не лише футбольний, а й політичний підтекст. У такий спосіб клуб демонструє позицію щодо війни та фінансових зв'язків із російським спортом.

Водночас президент Слована додав, що наразі говорити про конкретний трансфер Кайондо до Спартака передчасно. Угандійського захисника ліберецький клуб оцінює майже у 2 мільйони євро.

Окремо Каня нагадав, що від початку повномасштабної війни його освітня група Consilium надала стипендії на десятки мільйонів крон сотням українських студентів, які були змушені залишити батьківщину через російську агресію.