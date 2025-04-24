В Еквадорі злочинці викрали дружину та сина футболіста: гравець у цей час ховався під ліжком

У середу, 23 квітня, у місті Гуякіль відбувся жахливий злочин. Бандити викрали з власного будинку дружину та дитину еквадорського футболіста Джексона Родрігеса.

Злочинці близько третьої ночі увірвалися до оселі в пошуках 26-річного захисника клубу Емелек. Вони забрали його сім'ю після того, як запитали у дружини, чи спортсмен перебуває вдома.

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Подробиці злочину

У своїх свідченнях поліції футболіст сказав, що в цей час він був удома. Коли Родрігес почув, що вхідні двері виламують, він заховався під ліжком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Corriere dello Sport.

Вони увійшли в будинок Родрігеса вранці в середу, застосувавши силу, і, окрім крадіжки різних предметів і грошей, також викрали дружину та сина футболіста,

– заявив представник поліції.

За словами самого гравця, він бачив із вікна, що зловмисники втекли на сірому пікапі з подвійною кабіною. Наразі Джексон Родрігес перебуває під захистом поліції.

До слова. Еквадорський гравець виступає за Емелек з 2018 року. Він має досвід виступів у Кубку Лібертадорес.

Зазначимо, що цей інцидент стався на тлі надзвичайного стану, який запроваджено урядом у дев'яти регіонах Еквадору. Це дозволяє силовикам проводити операції з боротьби з організованою злочинністю, яку влада вважає винною у зростанні насильства у країні.