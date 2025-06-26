Чеська тенісистка знялась зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Таким чином Ястремська не зіграє проти Крейчикової у півфіналі WTA 250, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Сема Мортона.

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Що сталось з Крейчиковою

Барбора Крейчикова на шляху до чвертьфіналу провела два важки матчі по три сети із Гаррієт Дарт та Джоді Барредж. У другій грі чеська тенісистка постійно страждала від судом та брала медичний таймаут.

У підсумку Крейчикова вирішила знятись з турніру WTA 250 в Істборні. Таким чином Варвара Грачова автоматично пройшла у півфінал змагань, де може зіграти з Даяною Ястремською.

Друга півфіналістка WTA 250 визначиться 26 червня, матч мав розпочатись приблизно о 16:30 за київським часом. Переможниця пари Даяна Ястремська – Александра Еяла зіграє у півфіналі турніру проти французької тенісистки Грачової.

До слова. Барбора Крейчикова минулого року тріумфувала на Вімблдоні. Чеська тенісистка у фіналі турніру здолала італійку Жасмін Паоліні з рахунком 2:1 за підсумками трьох сетів.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська піднялась у рейтингу WTA після виходу у фінал турніру в англійському Ноттінгемі.