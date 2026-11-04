Барселона вдома "розбила" Астон Віллу: відео всіх голів матчу Ліги чемпіонів

Барселона та Астон Вілла зустрілися 3 листопада у Лізі чемпіонів. Господарі поля намагалися "закрити" поразку від ПСЖ у минулому турі.

На стадіоні "Камп Ноу" у Каталонії зіграли місцева Барселона та представник АПЛ Астон Вілла. Про перебіг гри у Лізі чемпіонів розповідає 24 Канал.

Як склався матч Барселона – Астон Вілла

Уже на 7-й хвилині футболісти англійського колективу припустилися жахливої помилки поблизу власного карного майданчика, чим одразу скористався Ламін Ямаль – 1:0.

Огляд матчу Барселона – Астон Вілла від MEGOGO: дивіться відео

У першому таймі гості створили кілька непоганих підходів до воріт суперника. Зокрема, на 18-й хвилині після передачі Ніколаса Джексона неточно з вигідної позиції пробивав Йоган Манзамбі.

У другому таймі розклад сил на полі дещо змінився. Каталонці забрали м'яч під власний контроль, що вилилося у більшу кількість хороших нагод саме для Барселони. Реалізувати їх двічі зумів Рафінья – 3:0.

Що далі для Барселони та Астон Вілли

З 9 очками в активі "синьо-гранатові" посідають проміжне друге місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Аналогічний результат має Астон Вілла, яка йде третьою.

Наступний єврокубковий матч Барселона проведе в Азербайджані 25 листопада, її суперником буде Сабах. На день раніше Астон Вілла у Стамбулі зіграє проти Галатасарая. Поєдинки розпочнуться о 19:45 за київським часом.