Барселона на своем поле "разбила" Астон Виллу: видео всех голов матча Лиги чемпионов

Дубль Рафиньи помог "Барселоне" победить "Астон Виллу" / Фото: Getty Images
Барселона и Астон Вилла встретились 3 ноября в Лиге чемпионов. Хозяева поля пытались "закрыть" поражение от ПСЖ в прошлом туре.
На стадионе "Камп Ноу" в Каталонии состоялся матч между местной Барселоной и представителем АПЛ Астон Виллой. О ходе матча в Лиге чемпионов рассказывает 24 Канал.
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Как сложился матч Барселона – Астон Вилла
Уже на 7-й минуте футболисты английской команды допустили ужасную ошибку вблизи собственной штрафной площади, чем сразу же воспользовался Ламин Ямаль – 1:0.
Обзор матча Барселона – Астон Вилла от MEGOGO: смотрите видео
В первом тайме гости создали несколько неплохих моментов у ворот соперника. В частности, на 18-й минуте после передачи Николаса Джексона неточно с выгодной позиции пробил Йохан Манзамби.
Во втором тайме расклад сил на поле несколько изменился. Каталонцы взяли мяч под свой контроль, что привело к большему количеству хороших моментов именно у Барселоны. Реализовать их дважды сумел Рафинья – 3:0.
Что дальше для Барселоны и Астон Виллы
С 9 очками в активе "сине-гранатовые" занимают промежуточное второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Аналогичный результат у Астон Виллы, которая идет третьей.
Следующий матч в еврокубках Барселона проведет в Азербайджане 25 ноября, ее соперником станет Сабах. Днем ранее Астон Вилла в Стамбуле сыграет против Галатасарая. Матчи начнутся в 19:45 по киевскому времени.
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