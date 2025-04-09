Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 пройдуть перші матчі 1/4 фіналу. В одному з них каталонська Барселона прийматиме дортмундську Боруссію, повідомляє 24 Канал.

До теми Барселона отримала гарного суперника у чвертьфіналі ЛЧ: чи зможе Боруссія здивувати каталонців

Потужна Барса

Барселона демонструє ледь не найкращий футбол цього сезону. Каталонці є фаворитами в чемпіонаті та Кубку Іспанії, а також демонструють впевнену ходу в Лізі чемпіонів.

У десяти матчах каталонці виграли вісім разів у 10-ти зустрічах. Тепер жереб підкинув команді Фліка досить непоганого суперника, адже Боруссія переживає непростий сезон.

Дортмундці йдуть аж на восьмій сходинці у Бундеслізі та вже встигли змінити тренера посеред сезону. Результати в Лізі чемпіонів залишаються єдиним приводом для радості дортмундських фанатів.

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Де дивитися

Матч Барселона – Боруссія Дортмунд онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 9 квітня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на "Естадіо Олімпіко".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Барселона – Боруссія Дортмунд. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.