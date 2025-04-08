Барселона отримала гарного суперника у чвертьфіналі ЛЧ: чи зможе Боруссія здивувати каталонців

Команда Ганса-Дітера Фліка отримала, можливо, одного з найлегших можливих опонентів на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Саме Барселону називають явним фаворитом у битві за півфінал.

У середу в Лізі чемпіонів пройдуть два матчі чвертьфіналу сезону 2024-2025. В одному із них зіграє каталонська Барселона, яка прийматиме дортмундську Боруссію, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Барселона мчить до треблу

Команда Ганса-Дітера Фліка несеться до успіху у всіх трьох турнірах, де бере участь. В Кубку Іспанії Барселона вже дійшла до фіналу, а в Ла Лізі лідирує з комфортною перевагою над Реалом у чотири бали.

До цього ж у Лізі чемпіонів "блаугранас" демонструють круті результати. В основній стадії турніру підопічні Фліка фінішували другими з шістьма перемогами у 8-ми зустрічах. А в 1/8 фіналу каталонці на класі пройшли Бенфіку.

Тепер жереб подарував Барселоні ще одного доволі приємного суперника. Попри вихід у фінал ЛЧ минулого року, цього сезону дортмундців серйозно штормить.

Команда вже встигла змінити головного тренера, а в чемпіонаті застрягла в середині турнірної таблиці з мінімальними шансами на топ-четвірку. Лише в Лізі чемпіонів результати Боруссії не викликають критику, хоча із жеребкуванням на першій стадії плей-оф (Лілль) їй доволі пощастило.

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Прогноз Favbet

Тож недивно, що у цій дуелі явним фаворитом на вихід до півфіналу є Барселона. Favbet оцінює прохід підопічних Фліка всього в 1,22, тоді як "джмелів" – аж у 4,60. Що стосується звітного матчу, то котирування наступні:

перемога Барселони – 1,40

нічия – 5,20

перемога Боруссії – 7,40

При цьому експерти майже не сумніваються, що зустріч буде результативною. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,42, тоді як на ТМ2,5 – аж 2,87. Ймовірність того, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,66.

Відзначимо, що Боруссія та Барселона вже перетинались цього сезону на основній стадії Ліги чемпіонів. Зустріч у Дортмунді подарувала фанатам п'ять м'ячів та тріумф каталонців (3:2). На дубль від Гірассі "блаугранас" відповіли голом Рафіньї та двома м'ячами Феррана Торреса.