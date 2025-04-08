В среду в Лиге чемпионов пройдут два матча четвертьфинала сезона 2024-2025. В одном из них сыграет каталонская Барселона, которая будет принимать дортмундскую Боруссию, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона мчится к треблу

Команда Ганса-Дитера Флика несется к успеху во всех трех турнирах, где участвует. В Кубке Испании Барселона уже дошла до финала, а в Ла Лиге лидирует с комфортным преимуществом над Реалом в четыре балла.

К этому же в Лиге чемпионов "блаугранас" демонстрируют крутые результаты. В основной стадии турнира подопечные Флика финишировали вторыми с шестью победами в 8-ми встречах. А в 1/8 финала каталонцы на классе прошли Бенфику.

Теперь жребий подарил Барселоне еще одного довольно приятного соперника. Несмотря на выход в финал ЛЧ прошлого года, в этом сезоне дортмундцев серьезно штормит.

Команда уже успела сменить главного тренера, а в чемпионате застряла в середине турнирной таблицы с минимальными шансами на топ-четверку. Только в Лиге чемпионов результаты Боруссии не вызывают критику, хотя с жеребьевкой на первой стадии плей-офф (Лилль) ей довольно повезло.

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Прогноз Favbet

Поэтому неудивительно, что в этой дуэли явным фаворитом на выход в полуфинал является Барселона. Favbet оценивает проход подопечных Флика всего в 1,22, тогда как "шмелей" – аж в 4,60. Что касается отчетного матча, то котировки следующие:

победа Барселоны – 1,40

ничья – 5,20

победа Боруссии – 7,40

При этом эксперты почти не сомневаются, что встреча будет результативной. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,42, тогда как на ТМ2,5 – аж 2,87. Вероятность того, что забьют обе команды, равна 1,66.

Отметим, что Боруссия и Барселона уже пересекались в этом сезоне на основной стадии Лиги чемпионов. Встреча в Дортмунде подарила фанатам пять мячей и триумф каталонцев (3:2). На дубль от Гирасси "блаугранас" ответили голом Рафиньи и двумя мячами Феррана Торреса.