Битва за фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Барселона – Інтер

Іспанська Барселона та італійський Інтер зіграють перший матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 30 квітня 2025 року. Трансляцію гри в Іспанії можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 наступила черга півфінальної стадії. На середу, 30 квітня, винесена зустріч між Барселоною та Інтером на полі каталонців, повідомляє 24 Канал.

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Захист проти нападу

Обидва клуби ведуть боротьбу на два фронти. Окрім Ліги чемпіонів, Барселона веде перегони з Реалом за звання чемпіона Іспанії. Команда Фліка випереджає принципового суперника на чотири бали, проте попереду ще Ель-Класико.

Інтер же був фаворитом у гонці в Серії А. Проте поразки від Болоньї та Роми відкинули "неррадзурі" на друге місце. Відставання від Наполі становить три бали. В Лізі чемпіонів обидва клуби демонструють впевнену гру.

Інтер на етапі ліги пропустив всього один гол та фінішував на четвертій сходинці. Барселона ж була другою і вразила не стільки захистом, як нападом. Каталонці забили аж 37 голів у 12-ти матчах, залишаючись найбільш результативною командою турніру.

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Де дивитися

Матч Барселона – Інтер онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 30 квітня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на "Естадіо Олімпіко".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Барселона – Інтер. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.