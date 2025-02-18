Барселона завдяки голу Левандовського перемогла Райо Вальєкано та повернула лідерство у Ла Лізі
- Барселона перемогла Райо Вальєкано з рахунком 1:0 завдяки голу Левандовського з пенальті.
- Після цієї перемоги Барселона повернулася на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 51 очко, як і Реал.
У 24-му турі чемпіонату Іспанії синхронно втратили очки столичні клуби Реал та Атлетико. Невдачами фаворитів сповна скористалася Барселона.
Барселона – Райо Вальєкано 1:0
Гол: Левандовский, 28 (пенальті)
Поєдинок Барселона – Райо Вальєкано закривав програму 24-го туру чемпіонату Іспанії. "Блаугранас" потрібно було перемагати суперника, щоб повернути лідерство у Ла Лізі, пише 24 Канал.
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"Барсі" вистачило голу Левандовського
Перед звітним поєдинком підопічні Ганса-Дітера Фліка розгромили на виїзді Севілью з рахунком 4:1. Тож фанати "синьо-гранатових" очікували такої ж феєричної гри у поєдинку з Райо Вальєкано.
Поєдинок розпочався з перспективних атак за участю Ямаля та Левандовського. Однак до вирішального удару справа так і не дійшла.
Господарі поля зуміли відкрити рахунок лише з одинадцятиметрової позначки. У штрафному майданчику "бджіл" впав Іньіго Мартінес. Лише після перегляду ВАР арбітр призначив з пенальті. Штатний виконавець одинадцятиметрових Роберт Левандовський не підвів та "розмочив" рахунок на табло.
Відео голу Левандовського
Наприкінці першого тайму гості забили Войцеху Щенсному. Однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
У другому таймі Рафінья міг зняти усі питання про переможця. Бразилець мав чудові нагоди поповнити свій бомбардирський запас. Та це не був день вінгера "синьо-гранатових".
У підсумку арбітр зафіксував мінімальну перемогу Барселони – 1:0.
- Барселона очолила турнірну таблицю Ла Ліги. У команди Фліка та Реала по 51 очку, але "блаугранас" має кращу різницю м'ячів.
- Райо Вальєкано залишився на шостій сходинці. Команда з Мадрида набрала 35 очок у 24 матчах.