Арбітр фіналу Кубка Іспанії розплакався на пресконференції: Реал різко відреагував на емоції

Іспанський арбітр Рікардо де Бургос Бенгоечеа був призначений суддею на фінальний матч Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом. Це викликало протест "королівського клубу".

Перед фінальним матчем Кубка Іспанії, в якому за трофей боротимуться Барселона та Реал, відбулася пресконференція. На ній був присутній головний арбітр поєдинку Рікардо де Бургос Бенгоечеа, повідомляє 24 Канал з посиланням на EuroFoot.

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Реал незадоволений призначенням арбітра на фінал Кубка Іспанії

Відповідаючи на питання журналіста, Бенгоечеа не зміг стримати емоцій. Він розповів, який тиск на нього та його сім'ю вчинив "королівський клуб".

Перед матчем Реал підготував відео, в якому зібрав усі помилки арбітра в матчах за участю "вершкових". Необґрунтованому хейту в школі піддався навіть його син. Через це Бенгоечеа розплакався на пресконференції.

Коли твій син йде до школи, і йому кажуть, що його батько "злодій", і він повертається додому у сльозах, це справжній біль. Те, через що ми проходимо, це несправедливо,

– сказав Бенгоечеа.

Арбітр фіналу Кубка Іспанії розплакався на пресконференції: дивіться відео

Така реакція арбітра ще більше розізлила мадридський Реал. Клуб вимагає замінити бригаду арбітрів. Ба більше, "галактікос" погрожує бойкотувати фінал Кубка Іспанії. Проте Королівська федерація футболу Іспанії відхилила запит мадридців.