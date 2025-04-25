Перед финальным матчем Кубка Испании, в котором за трофей будут бороться Барселона и Реал, состоялась пресс-конференция. На ней присутствовал главный арбитр поединка Рикардо де Бургос Бенгоечеа, сообщает 24 Канал со ссылкой на EuroFoot.

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Реал недоволен назначением арбитра на финал Кубка Испании

Отвечая на вопрос журналиста, Бенгоечеа не смог сдержать эмоций. Он рассказал, какое давление на него и его семью оказал "королевский клуб".

Перед матчем Реал подготовил видео, в котором собрал все ошибки арбитра в матчах с участием "сливочных". Необоснованному хейту в школе подвергся даже его сын. Из-за этого Бенгоечеа расплакался на пресс-конференции.

Когда твой сын идет в школу, и ему говорят, что его отец "вор", и он возвращается домой в слезах, это настоящая боль. То, через что мы проходим, это несправедливо,

– сказал Бенгоечеа.

Арбитр финала Кубка Испании расплакался на пресс-конференции: смотрите видео

Такая реакция арбитра еще больше разозлила мадридский Реал. Клуб требует заменить бригаду арбитров. Более того, "галактикос" угрожает бойкотировать финал Кубка Испании. Однако Королевская федерация футбола Испании отклонила запрос мадридцев.