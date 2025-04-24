Противостояние гегемонов испанского футбола состоится в Севилье на "Эстадио де Ла Картуха". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Где смотреть Эль-Класико

В Украине прямая трансляция поединка Барселона – Реал будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

Противостояние прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. За 30 минут до старта матча на канале "Megogo Футбол 1" начнется традиционная аналитическая студия.

Отметим, что в полуфинале каталонцы одолели Атлетико, а "сливочные" – Реал Сосьедад. Андрей Лунин в Кубке Испании провел все пять поединков мадридцев, однако испанская пресса считает, что в финале сыграет Тибо Куртуа.

К слову. Это будет 260-е очное противостояние между Реалом и Барселоной. В них незначительное преимущество имеют "сливочные" – 106 побед против 102, а еще 51 раз была зафиксирована ничья. Баланс голов 438:428 также в пользу столичного клуба.

Напомним, что последнее Эль-Класико состоялось в январе. В поединке за Суперкубок Испании каталонцы разгромили команду Анчелотти со счетом 5:2.