Если каталонская Барселона выдает стабильный сезон, то выступления мадридского Реала вызывают много сомнений. Все больше слухов появляется вокруг возможного ухода из "Королевского клуба" Карло Анчелотти. Ожидается, что его на тренерском мостике "сливочных" может сменить нынешний наставник леверкузенского Байера Хаби Алонсо, который когда-то играл за Реал, пишет 24 Канал.

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Стабильная Барселона или кризисный Реал

Мадридскому гранду уже нечего терять. Команда Анчелотти вылетела из Лиги чемпионов от лондонского Арсенала на стадии 1/4 финала. Поэтому Реал продолжает борьбу на двух фронтах – Кубке Испании и Ла Лиге. Правда, в испанском первенстве преимущество "блаугранас над "сливочными" уже составляет 7 баллов.

Напомним, что на пути к финалу Кубка Короля Барселона выбила другой мадридский клуб Атлетико – суммарно 5:4 по двум матчам. Такой же общий счет был и в полуфинальном противостоянии Реала против Реал Сосьедада.

Интересно! Противостояние Барселоны и Реала в финале Кубка Испании станет для грандов 260-м в истории футбола. Сейчас мадридский клуб обладает мизерным преимуществом по количеству побед в очных встречах – 106 против 102-х побед у каталонцев. Еще 51 поединок закончился ничьей.

Последний раз эти испанские гранды играли между собой в рамках кубкового противостояния еще в сезоне-2022/2023, когда сошлись в полуфинальной стадии. Тогда в первом матче Барселона минимально одолела Реал на выезде 1:0. А во втором поединке "Королевский клуб" разгромил в гостевом матче "блаугранас" 4:0. Всего 38 раз эти клубы встречались между собой в розыгрыше Кубка Короля.

Прогноз Favbet

На фоне этого сезона в Favbet отдают предпочтение Барселоне – 1,64 против 2,26 на то, что трофей возьмет Реал. В то же время победа "блаугранас" в основное время оценена в 2,16, а мадридского соперника – 3,25.

Если финальное противостояние перерастет в дополнительные таймы, то тоже небольшим преимуществом обладают хозяева матча – 11 против коэффициента 12 на мадридцев. А если финал Кубка Испании дойдет до серии послематчевых пенальти, то здесь шансы обоих испанских грандов равны – по 13.

Есть большая вероятность, что обе команды порадуют своих болельщиков голами: так – 1,49, нет – 2,62. Коллективы пробьют тотал голов больше 2,5 – 1,54.

Первыми счет в финале могут открыть хозяева – 1,79. А вот на то, что первыми в игре забьют подопечные Анчелотти стоит коэффициент 2,23.